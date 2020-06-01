G.Saray'da herkes ücretini indirdi

Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınması üzerine gelirleri kesilen Galatasaray, ekonomik anlamda içine girdiği zor durumda rahat bir nefes alabilmek için futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini istemişti.

Kapıyı yüzde 30'luk bir indirim oranıyla açan sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların teklife sıcak bakmaması üzerine teklifi yüzde 15'e çekmişti.

Aslan'da bu orana, herkes olumlu dönüş yapmıştı.

RESMİYETE DÖKÜLDÜ

Futbolcuların tamamını indirime ikna eden yönetim, teklifin kabul edilmesi üzerine indirimi resmiyete dökmekte de gecikmedi.

TERİM: AYNI PROSEDÜR BİZE DE UYGULANMALI

Yönetimin, futbolcuların maaşlarında indirime gitmesi üzerine teknik direktör Fatih Terim, aynı prosedürün kendilerine de uygulanması gerektiğini belirtti. Böylece, tecrübeli hoca ile teknik ekip de yüzde 15'lik bir indirime gitti.

YENİ MAAŞLAR

Aslan'da futbolcuların ortaya çıkan eski ve yeni maaş listesi ise şu şekilde:

Falcao: Eski maaş: 5 milyon euro Yeni maaş: 4 milyon 250 bin euro

Feghouli: Eski maaş: 3 milyon 850 bin euro Yeni maaş: 3 milyon 272 bin euro

Muslera: Eski maaş: 3 milyon 575 bin euro Yeni maaş: 3 milyon 38 bin euro

Belhanda: Eski maaş: 3 milyon 350 bin euro Yeni maaş: 2 milyon 848 bin euro

Andone: Eski maaş: 2.5 milyon euro Yeni maaş: 2 milyon 125 bin euro

Mariano: Eski maaş: 2.3 milyon euro Yeni maaş: 1 milyon 955 bin euro

Linnes: Eski maaş: 1.4 milyon euro Yeni maaş: 1 milyon 190 bin euro

Saracchi: Eski maaş: 700 bin euro Yeni maaş: 595 bin euro

Nagatomo: Eski maaş: 2 milyon euro Yeni maaş: 1.7 milyon euro

Donk: Eski maaş: 1 milyon 895 milyon euro Yeni maaş: 1 milyon 615 bin euro

Luyindama: Eski maaş: 1 milyon 50 bin euro Yeni maaş: 892.5 bin euro

Marcao: Eski maaş: 800 bin euro Yeni maaş: 680 bin euro

Seri: Eski maaş: 2.8 milyon euro Yeni maaş: 2 milyon 380 bin euro

Lemina: Eski maaş: 2 milyon 50 bin euro Yeni maaş: 1 milyon 742 bin euro

Sekidika: Eski maaş: 125 bin euro Yeni maaş: 106 bin euro

Onyekuru: Eski maaş: 650 bin euro Yeni maaş: 552 bin euro

Okan Kocuk: Eski maaş: 2.5 milyon TL Yeni maaş: 2 milyon 125 binTL

Ahmet Çalık: Eski maaş: 900 bin euro Yeni maaş: 765 bin euro

Şener Özbayraklı: Eski maaş: 6 milyon TL Yeni maaş: 5.1 milyon TL

Ömer Bayram: Eski maaş: 400 bin euro Yeni maaş: 340 bin euro

Taylan Antalyalı: Eski maaş: 2 milyon TL Yeni maaş: 1.7 milyon TL

Emre Akbaba: Eski maaş: 1 milyon 750 bin euro Yeni maaş: 1 milyon 487 bin euro

Selçuk İnan: Eski maaş: 4 milyon TL Yeni maaş: 3.4 milyon TL

Jimmy Durmaz: Eski maaş: 6 milyon TL Yeni maaş: 5.1 milyon TL

Adem Büyük: Eski maaş: 3 milyon TL Yeni maaş: 2 milyon 450 bin TL