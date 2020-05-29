Galatasaray'da idmanlar statta yapılacak

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 12 Haziran'da devam edeceği açıklanan Süper Lig'de, maçlar seyircisiz oynanacak.

Galatasaray, futbolcuları boş tribünlere alıştırmak için ise yeni bir yol izlemeye karar verdi...

İDMANLAR STATTA OLACAK

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, oyuncuların sessiz ortama alışması için önümüzdeki günlerde antrenmanların bir bölümünü, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirecek.

Terim, bu şekilde futbolcuları sessiz ortama alıştırmaya çalışacak. Stattaki antrenmanlarda çift kale maçlara ağırlık verecek olan sarı-kırmızılıların teknik patronu, böylece oyuncularını lig maratonuna daha iyi adapte etmeyi planlıyor.

BUNDESLIGA ÖRNEĞİNİ SUNDU

Deneyimli teknik adamın bu kararı almasında, salgın sonrası maçlara ilk başlayan lig olan Bundesliga'daki sonuçların da etkili olduğu belirtildi.

Seyircisiz başlanan Alman Ligi'nde deplasman takımlarının hegemonyası, Aslan'ın teknik kadrosu için de refarans oldu. Ligde bütün maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle ev sahibi avantajı kaybolacağı için Terim, öğrencileriyle bu durum hakkında konuşmalar gerçekleştiriyor.