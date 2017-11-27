Galatasaray'da iki futbolcu derbide yok

Galatasaray'da Kulüp Doktoru Yener İnce sakat futbolcuların son durumu hakkıında açıklama yaptı.

İnce, Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici'nin ciddi problemleri nedeniyle gelecek Cumartesi akşamı oynanacak derbi maçında sahada olmayacaklarını belirtti.

TOLGA VE LATOVLEVICI'NİN DURUMU

Yener İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

"Tolga ısınma sırasında sprint atarken sol arka alt adalede bir ağrı hissettiğini söyledi. Onu durdurduk. İyi ki de durdurmuşuz. Bugün yaptığımız MR'da ikinci derece bir zorlanma tespit ettik. Onun tedavisine başladık. Biraz süre alacak...

Lato maç sırasında sağ dizine bir darbe aldı ve dizinde bir esneme oldu. Bu esneme ve dönme esnasında dış yan bağında bir gerilme var ve dış menisküsünde bir yırtık var. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Ameliyat dahil olmak üzere tüm seçenekleri masaya yatırdık. Bir an önce dönmesi açısından hangisinin daha iyi olacağına karar verip bugün-yarın gerekirse ameliyat edeceğiz. Nasıl ilerleyeceğimize yarın sabah karar vereceğiz."