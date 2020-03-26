Galatasaray'da iki ismin testi daha negatif çıktı

Karantina sürecinde sıkılan Pjanic, vakit geçirmek için Zeynep Bastık'ın canlı yayınına bağlanmıştı. Bastık, Boşnak futbolcu için, ''Beni engellemiş'' dedi.

Dün futbolculara koronavirüs testi yaptıran Fenerbahçe Kulübü, bir ismin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. O oyuncunun, Kruse olduğu ortaya çıktı.

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Ligler iptal edilirse ne olur

Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşulurken bunlardan biri de sezonun 'Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti de geçersiz sayılacak.