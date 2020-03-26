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Galatasaray'da iki ismin testi daha negatif çıktı

Galatasaray Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.

| Haber Merkezi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birkaç gün önce Galatasaray'da görülmüştü.

Önce kulübün başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve eşinin, ardından da teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

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Daha sonra başkan Mustafa Cengiz'in testi negatif çıkarken, iki isimden daha sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.

Galatasaray Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Günay'ın bakanlığın test sonucunu beklediği, Kançal'ın da ilerleyen günlerde bir test daha yaptıracağı öğrenildi.

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