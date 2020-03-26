Galatasaray'da iki ismin testi daha negatif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birkaç gün önce Galatasaray'da görülmüştü.
Önce kulübün başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve eşinin, ardından da teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.
CİMBOM'A İKİ GÜZEL HABER
Daha sonra başkan Mustafa Cengiz'in testi negatif çıkarken, iki isimden daha sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.
Galatasaray Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.
Günay'ın bakanlığın test sonucunu beklediği, Kançal'ın da ilerleyen günlerde bir test daha yaptıracağı öğrenildi.