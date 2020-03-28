Galatasaray'da ilk hedef Lemina

Süper Lig'in kalan maçlarının yanı sıra önümüzdeki sezonun da transfer yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da, yönetimin öncelikli hedefi kadrosunda kiralık bulunan ve teknik heyetin memnun olduğu isimler ile yeni sezona devam etmek.

TERİM'İN ÖNCELİĞİ LEMİNA

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise tedavi için hastaneye yatmadan önce, yönetimle yaptığı son toplantıda istediği ilk isim Lemina oldu.

Yönetim de 26 yaşındaki futbolcunun bonservis pazarlıkları için Southampton ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar Lemina için 6 milyon euro teklif edecek.