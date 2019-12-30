Galatasaray'da ilk yarının asist kralı Ömer Bayram

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Trabzonspor, Ünal Karaman'ı resmen gönderdi

Trabzonspor, Ünal Karaman'la yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Karaman'ın 2 milyon 250 bin TL olan ileriye dönük maaşının da yatırıldığı açıklandı.