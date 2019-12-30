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Galatasaray'da ilk yarının asist kralı Ömer Bayram

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, ilk yarıdaki performansıyla iz bırakan oyuncular arasında ilk sıralarda yer aldı.

| Haber Merkezi
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Galatasaray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11 başlayan Taylan Antalyalı, bu fırsatı kaçırmadı.

TAYLAN FIRSATI TEPMEDİ 

Orta sahaya dinamizm katan 24 yaşındaki oyuncu, ilk golünü Antalyaspor'a attı. Taylan Antalyalı, attığı golün yanı sıra yüzde 92'lik pas yüzdesiyle oynadı.

Antalyaspor ceza sahasında 8 kez topla buluştu. Ayrıca 8 ikili mücadele kazandı.

ÖMER BAYRAM FORMAYI KAPTI, 5 DE ASİST YAPTI 

Ömer Bayram da Galatasaray'da ilk yarıda performansıyla iz bırakan oyuncular arasında başı çekti.

Enerjisiyle dikkat çeken ve sol kanadın çalışmasını sağlayan Ömer, geride kalan ilk yarı boyunca takımında 1'den fazla (5) asist yapan tek oyuncu oldu.

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