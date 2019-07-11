1 Galatasaray'da Joaquin Zeballos hareketliliği Galatasaray scout ekibinin çalışmaları neticesinde ulaşılan Joaquin Zeballos için sarı kırmızılı yönetim kulübü Juventud'a 1,5 milyon euroluk teklif yaptı. Kulüp başkanı anlaşmaya sıcak bakıyor.

2 Vedat Muriç'in Fenerbahçe mutluluğu Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, "Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru karar verdiğimi bir kez daha anladım." dedi.

3 Fenerbahçe'de kampın en hırslısı: Emre Belözoğlu Fenerbahçe Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerinde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Takımın yeni isimlerinden olan Emre Belözoğlu, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaların en hırslısı konumunda.

4 Adana Demirspor'dan Martins atağı Eski M.Unitedlı Anderson'u almasına rağmen ligi 6 sırada bitiren ve Süper Lig'e yükselemeyen Adana Demirspor, bu kez 1 senedir sahalardan uzak olan Obafemi Martins'in peşine düştü.

5 Abdullah Ercan, Sakaryaspor'un başına geçiyor Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden efsane Sakaryaspor, teknik direktör Abdullah Ercan'ı takımın başına getirmek istiyor.

6 Galatasaray, Muslera'nın yedeğini buldu Galatasaray, küme düşen Bursaspor'dan 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk'u transfer ediyor.

7 Fernando Türkiye'den ayrıldı Sevilla ile anlaşan Fernando Reges, Lizbon'a uçtu. Brezilyalı futbolcunun oradan da Sevilla kentine geçeceği öğrenildi.

8 Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye yakın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Deniz Türüç, "3 büyük takımda da oynarım" dedi. Deniz için en ciddi teklif sarı-lacivertli ekipten geldi.

9 Napoli Başkanı: Elif'i istiyoruz Napoli Kulübü'nün Başkanı Aurelio De Laurentiis, Elif'i transfer edebilmeleri için oyuncu satmaları gerektiğini söyledi.