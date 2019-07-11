Galatasaray'da Joaquin Zeballos hareketliliği

Galatasaray transfer çalışmalarını scout ekibi ile birlikte tüm hızıyla devam ediyor.
Özellikle ismi duyulmamış oyuncular üzerinde yoğunlaşan ve düşük maliyet ile yüksek verim veren oyuncuları radarına alan ekip, Uruguay ligi ekiplerinden Juventud'un forveti Joaquin Zeballos takip ediyor.
''ANLAŞIRSAK TRANSFER SONUÇLANIR'
Juventud kulübü başkanı Yamandu Costa, Galatasaray'ın ilgisine ilişkin olumlu görüş bildirirken ''Futbolcularımızla birçok takım ilgileniyor. Mesela daha bugün Joaquin Zeballos için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro teklif aldık. Türk ekibiyle anlaşırsak transfer sonuçlanabilir.'' ifadelerini kullandı.
"YENİ SUAREZ"
"Yeni Suarez" olarak tanınan genç forvet, Juventud'un hücum hattının en önemli futbolcularından biri. Geçtiğimiz sezon takımında 14 maça çıkan genç yetenek, 11 gol 2 asistlik performans ilse oynadı.