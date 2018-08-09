Galatasaray'da kadro değişiyor

Sezonun ilk maçında cuma akşamı Ankaragücü ile kozlarını deplasmanda paylaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ortalığı karıştıracak ve çok tartışılacak bir değişikliğe imza atacak.

ONYEKURU 11'DE OLACAK

Süper Kupa’da sergilenen futboldan memnun olmayan Terim, kadroyu Ankaragücü maçında değiştirmeyi düşünüyor. Onyekuru’yu ilk 11’e monte etmeyi planlayan Galatasaray’ın hocası en büyük sürprizi forvette yapacak.

FEGHOULİ, BELHANDA, GOMİS

Tecrübeli teknik adam, Ankaragücü ile oynanacak lig maçında kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Feghouli ve Belhanda ikilisinden birini kesecek olan tecrübeli çalıştırıcı, yeni transfer Henry Onyekuru’yu ilk 11’e koyacak. Terim, son penaltıyı kaçıran Bafetimbi Gomis’i de kızağa çekecek.

G.Saray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Carole, Selçuk İnan, Fernando, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues, Sinan Gümüş