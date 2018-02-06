Galatasaray'da kaleci bilmecesi

Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor ile TT Stadı'nda karşılaşacak sarı kırmızılılarda kaleye iki aday bulunuyor. Fatih Terim, Eray İşçan ve Carrasso arasında karar verecek.

KALEYE İKİ ADAY VAR

Eray'ın ilk maçta hayal kırıklığı yaratması, Carrasso'nun da maç eksiğinin bulunması tecrübeli teknik adamı düşündürüyor. Terim'in yardımcılarından Taffarel, Eray ve Carrasso ile yakından ilgilenerek maç öncesi iki file bekçisinin performansını arttırmayı amaçlıyor.

Pazartesi günü ise ligde Antalyaspor ile TT Stadı'nda karşılaşacak sarı kırmızılı ekipte Muslera'nın yokluğunda kaleyi kimin koruyacağı henüz netlik kazanmadı. Terim'in kupa maçı için vereceği karar ve maç performansının Antalyaspor mücadelesi için belirleyici olacağı ifade edildi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Denayer ve Fernando da Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Feghouli ise kart sınırında bulunuyor. Cezayirli futbolcu, kart görmesi halinde 22. hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.