Galatasaray'da kaptanlar indirim teklifini ikiletmedi

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmiş ve kulüplerin gelirleri de maçlarla birlikte askıya alınmıştı.

Yaşanan bu gelişme nedeniyle ekonomik açıdan çıkmaza giren takımlar arasında olan Galatasaray'da yönetim, futbolculardan indirim talebinde bulunmuştu.

KAPTANLAR İKİLETMEDİ

Sarı-kırmızılıların, maaşlarda yüzde 30'luk düşüş önerisine olumlu yanıt veren ilk iki isim ise kaptanlar Muslera ve Selçuk İnan oldu.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Selçuk İnan, 2 aylık maaşını bırakırken; Muslera ise 2 yıl daha sözleşmesinin uzatılması halinde 2 aylık maaşından vazgeçeceğini söylemişti.

DİĞERLERİNDEN DÖNÜŞ YOK

Ancak bu iki futbolcunun dışında, başta takımın en çok kazanan ismi Falcao olmak üzere, diğer isimlerden yönetime olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüşün yapılmaması ise Galatasaray'da kafaları karıştırdı.

Futbolcuların indirim talebini kabul etmemesi halinde, sarı-kırmızılı kulübü ekonomik anlamda bir çıkmaz bekliyor.