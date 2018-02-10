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Galatasaray'da kayyum tehlikesi

116.9 milyon TL zarar ettiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, kayyum tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'da kayyum tehlikesi
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Galatasaray'da dün açıklanan mali bilanço, kayyum ihtimalini gündeme getirdi.

Galatasaray Sportif AŞ şirketi dün açıklanan bilançosunda 116.9 milyon TL zarar ettiğini açıkladı.

BİR DÖNEM DAHA ZARAR AÇIKLANIRSA KAYYUM ATANACAK

4 yıl üst üste zarar ettiği için bu sezon kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalmamak adına kar etmesi gereken Galatasaray Sportif AŞ şirketi dün 6 aylık dönem için zarar açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ şirketi yıl sonunda da bu zor tablo sonrasında zarar açıklarsa bir sonraki dönemde SPK tarafından bağımsız iki idareci atanacak.

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