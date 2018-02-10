Galatasaray'da kayyum tehlikesi

Galatasaray'da dün açıklanan mali bilanço, kayyum ihtimalini gündeme getirdi.

Galatasaray Sportif AŞ şirketi dün açıklanan bilançosunda 116.9 milyon TL zarar ettiğini açıkladı.

BİR DÖNEM DAHA ZARAR AÇIKLANIRSA KAYYUM ATANACAK

4 yıl üst üste zarar ettiği için bu sezon kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kalmamak adına kar etmesi gereken Galatasaray Sportif AŞ şirketi dün 6 aylık dönem için zarar açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ şirketi yıl sonunda da bu zor tablo sonrasında zarar açıklarsa bir sonraki dönemde SPK tarafından bağımsız iki idareci atanacak.