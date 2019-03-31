Galatasaray'da keyifler yerinde

31 Mart’a kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL’nin hesaplara zamanında yatırılması, Florya’da keyifleri yerine getirdi. Albayrak dün sabah tesislere giderek teknik ekip ve takıma destek verdi.

Bu gelişmeyle beraber hem oyuncuların keyfi yerine geldi hem de teknik ekip ve yönetim rahatladı.

YÖNETİM GÖREVDEN KAÇMADI

Mustafa Cengiz yönetimi, Yıllık Genel Kurul'da yönetim bakımından ibra edilmemişti. Seçime gitme kararı almak zorunda olan yönetimin, yapılacak seçimde aday olması söz konusu olamasa da, futbolcuların parasını yatırdı.

SİZİN İÇİN NE GEREKİYSA YAPACAĞIZ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak da dün sabahki idmanda tesislerin yolunu tutarak, Fatih Terim ve oyunculara destek verdi. “Siz hiçbir şeyi merak etmeyin. Biz görevimizin başındayız ve sizin için ne gerekiyorsa yapacağız” diyen Albayrak’ın sözleri, takımın motivasyonunu en üst seviyeye çekti.