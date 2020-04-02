Galatasaray'da kiradan dönecekler can sıkıyor

Galatasaray'da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sezonun ne olacağına yönelik bekleyiş sürerken, sarı-kırmızılılarda takıma dönecek kiralık oyuncuların durumu da can sıkıyor.

HEM KADRO YAPISINI HEM DE MALİ DENGEYİ BOZACAKLAR

Ajax’a giden Ryan Babel, Club Brugge’deki Mbaye Diagne ve Almeria’daki Valentine Ozornwafor gibi isimlerin dönüşü, hem kadro yapısını hem de mali dengeyi bozacağı düşünülüyor.

Hollanda ekibi Ajax’ın sezonun bitmesini beklemeden, Ryan Babel’in sözleşmesini feshetmesi konuyu daha da ciddi bir hale getirdi.

Ajax'la imzaladığı kontratın uzun vadeli olabileceği düşünülen Babel'in, gösterdiği performans ise Hollanda ekibinde hayal kırıklığı yarattı.

Sözleşmesi 2022'ye kadar devam edecek olan tecrübeli oyuncu, yıllık 2.5 milyon euroluk kazancı ve sportif anlamda Terim'in planlarının arasında yer almaması nedeniyle sarı-kırmızılılara yük oluşturacak.

DİAGNE VE BABEL'İN MAAŞLARI BAŞ AĞRITACAK

Süper Lig’de gol kralı olduğu sezonun ardından Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne de hayal kırıklığı yaratan bir diğer oyuncu oldu.

Cim Bom’un gelecek sezon kadrosunda da yer alması beklenmeyen futbolcu, kendisi için verilen 10 milyon euro bonservisin yanında 2.35 milyon euroluk yıllık ücretiyle de, Babel gibi her iki açıdan baş ağrıtacak.

Enyimba kulübünden transfer edilen Ozornwafor da, bu sezonun forma şansı bulamayan bir diğer ismi oldu.

İspanya’nın Almeria ekibine gönderilen oyuncu La Liga2’de sadece 3 maçta forma giyebildi, kupada oynadığı tek maçta bir gol attı.

20 yaşındaki oyuncunun diğer 2 isimden farkı, 125 bin euroluk yıllık kazancının olması Babel ve Diagne'ye göre sarı-kırmızılı yönetimi daha az düşündürüyor.