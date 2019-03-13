Galatasaray'da köfte polemiği

Galatasaray'ın aylık olağan divan kurulu toplantısına Mustafa Cengiz'le Duygun Yarsuvat arasında yaşanan "köfte" tartışması damga vurdu.

"BİZ KÖFTE DEĞİLİZ"

Ekim ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da sinirlerine hakim olamayan Başkan Mustafa Cengiz, üyelere yönelik "Köfteler" ifadesini kullanmıştı. Cengiz, daha sonra ise, "Ben yediğimiz köfteler sonra karşımıza çıkar. Bunu demek istedim" demişti. Duygun Yarsuvat ise, "Sayın Başkan, biz köfte değiliz" çıkışını yapmıştı.

Bugün düzenlenen genel kurulda ise yine aynı tartışma gündeme geldi. Galatasaray'ın kötü yönetildiğini söyleyen Yarsuvat, "Eylül'den beri bu kadar süre geçmiş iken vay efendim "Sen genel kurulu kötü yönettin" diye çıkıp onu disiplin kuruluna sevk edemezsiniz. Eğer tüzüğü dikkatli okursanız olayın olduğu süreden belli bir süreye kadar disipline sevk edebilirsiniz. Şimdi siz kalkıyorsunuz 'Bana hakaret etti, heyetimize hakaret etti' diyorsunuz ve bir kişiyi disiplin kuruluna yolluyorsunuz. Bu kadar kolay mı bu işler?

Kim akıl verdi bilmiyorum ama lütfen sayın başkan başka kişilerden akıl almayın. Size yanlış akıl veriyorlar. Bundan önce yaptığınız beyanlarda da, mesela bize 'köfte' demek gibi, bunlarda da başka birilerinden fikir aldığınızı düşünüyorum." dedi.

Yarsuvat'ın bu sözlerine cevap veren Cengiz ise şöyle konuştu: "Ben kimseye köfte demedim. Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz. Ben kendime köfte derim ama sizlere demem"