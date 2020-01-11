Galatasaray'da kontenjan sıkıntısı

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yönetim, yabancı futbolcu sayısını 14'e düşürmenin hesaplarını yapıyor.

Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferiyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanına takılmamak için bazı futbolcularla yollarını ayırmak zorunda.

MARİANO VE NAGATOMO HALA İDMANDA

İlk yarıda beklentilerin altında kalan Mariano ve Nagatomo hala takımla birlikte idmanlara çıkıyor. Yönetimin bu iki isimle fesih görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

Diğer taraftan kadro dışı bırakılan Nzonzi ile sakatlığı bulunan Andone'nin durumları da belirsizliğini koruyor.

BELHANDA'YA TALİP ÇIKMADI

Ligin ilk yarısının en çok eleştirilen ismi olan Belhanda'ya ise herhangi bir talip çıkmadı. Faslı oyuncunun takımda kalması bekleniyor.

Tek iyi haber ise Luyindama'dan geldi. Sezonu kapatan tecrübeli stoperin sözleşmesinin dondurulacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılan tek yabancı ise Ryan Babel oldu.

Kadroda bulunan yabancı futbolcular şu şekilde: Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone.







