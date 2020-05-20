Galatasaray’da koronavirüs testi yapıldı

Galatasaray’da geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından antrenmanlar 6 gün süreyle durdurulmuştu.

Bugün sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip, futbolcular ve personel, sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testinden geçti.

Ayrıca tesislere girenlere ateş kontrolleri de yapıldığı gözlendi.

NEGATİF ÇIKARSA İDMANLAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Testlerin yapılmasının ardından teknik ekip, futbolcular ve personel tesislerden hemen çıkış yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte yapılan testlerin sonuçlarının bu gece ya da yarın belli olması bekleniyor.

Gerçekleştirilen testler negatif sonuçları çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak.