Galatasaray'da L. Moskova hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gerçekleştirilen antrenmanda son lig maçında tam süre forma giyen oyuncular, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra top ile eğitsel oyunlar ve pas destek çalışması yapıldı. Devam eden bölümde dar alan pas oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

MUSLERA’DAN MİNİK TARAFTARA İMZALI FORMA

Öte yandan Uluslararası Make A Wish Vakfı temsilcileri ile beraber Mehmet Akif Doğan isimli minik taraftar antrenmana konuk oldu.

Tedavisi için Sivas’tan İstanbul’a gelen 6 yaşındaki Mehmet Akif, hayranı olduğu Fernando Muslera ile tanıştı. Uruguaylı kaleci, birlikte futbol oynadığı minik taraftara imzalı bir formasıyla beraber antrenman ekipmanlarını hediye etti.