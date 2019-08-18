Galatasaray'da Linnes satılık listesinde

Bir yandan Falcao transferini bitirmek için uğraşan Galatasaray yönetimi, diğer taraftan da Diagne'yi satmaya çalışıyor.

UEFA'nın Finansal Fair Play Kuralları gereği sattığı oyunculardan elde ettiği gelir kadar harcama yapabilen sarı-kırmızılı takım, şu an 2.9 milyon euro açık vermiş durumda.

İLK ADAY LİNNES

Toplamda 7.4 milyon euro harcayan Galatasaray, bu ücretin 5 milyon euroluk kısmını Luyindama için ödedi. Sattığı oyunculardan ise 4.5 milyon euro gelir elde Cimbom, minimum 2.9 milyon euroluk oyuncu satışı yapamazsa Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazamayacak.

Transfer döneminin başından beri Senegalli golcü Diagne için birçok takımla görüşen sarı-kırmızılılar henüz bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Bu durumun yaşanmasındaki en büyük etken de 28 yaşındaki oyuncunun yüksek maaş talebi.

Galatasaray, FFP sorunu çözmek için B planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Diagne'nin satılaması durumuna karşı Linnes gözden çıkarıldı.

Linnes'in yanı sıra Terim'in satılabiir raporu verdiği diğer isimler Mariano ve Mitroglou.

Öte yandan Galatasaray'ın Mitroglou'yu satamazsa kiralayacağı, Yunan forvetin yanı sıra kontenjana takılan Ozornwafor'un da kiralayacak.