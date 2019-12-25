Galatasaray'da lisans problemi yaşanıyor

Mbaye Diagne, ligin 2. yarısından itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek. Senegalli oyuncunun menajeri Claudio Druetta ile İstanbul'da yapılan görüşme sonrasında Mbaye Diagne'nin, geri dönüşü kesinleşti. Senegalli golcünün dönüşü ise Galatasaray takımındaki taşları yerinden oynatacak.

Henry Onyekuru ile anlaşan, Martin Linnes'e yeniden lisans çıkartma kararı alan G.Saray'da, Mbaye Diagne'nin de dönüşü ile ligin 2. yarısında takıma katılacak yabancı oyuncu sayısı şimdiden 3'e çıktı. Sarı-kırmızılılar Leipzig'den sol bek Saracchi ile de anlaşırken, sayı 4'e ulaşıyor.

SOL BEK VE ORTA SAHAYA TAKVİYE YAPILACAK

Yabancı kontenjanı zaten dolu olan Galatasaray'da, Diagne gelişmesi ise Andone'yi ateşe attı. Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak olan Galatasaray, devre arasında kiraladığı iki oyuncu Nzonzi ve Seri ile yollarını ayıracak.

Teknik Direktör Terim'in isteğiyle sol bek başta olmak üzere orta sahaya da takviye yapılırsa artık Galatasaray takımındaki zayıf halka, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano ile mart ayında sahalara dönecek Andone olacak.