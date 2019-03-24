Galatasaray'da liseliler Mustafa Cengiz'i seçime zorladı

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi.

DERİN GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın 'İnan ağabeyi' olarak bilinen ve aynı zamanda "Derin Galatasaray'ın" lideri olarak görülen İnan Kıraç ve yakın çevresinin başlattığı Mustafa Cengiz karşıtlığı seçim kararı ile sonuçlandı.

Mustafa Cengiz ve yönetimi 30 gün içerisinde olağanüstü toplanarak seçime gitme kararı almak zorunda.

TAKIM ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KAOSA SOKULDU

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve bu sezon da zirve yarışı veren sarı-kırmızılı takım, son dönemece girerken "Derin Galatasaray" oluşturduğu kaosla da mücadede vermek zorunda.

Liseli olmayanların sıkıntı yaşadığı Galatasaray, Genel Kurulu'nda Adnan Polat'ın ardından Mustafa Cengiz de ibra edilmeyen ikinci başkan oldu.