Galatasaray'da maaş krizi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlediği basın toplantısında kendisin yapılan eleştirilere sert bir dille cevap verdi.

Ünal Karaman: Siz akıllısınız ben geri zekalıyım öyle mi

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne, kendisini eleştirenlere, "Başım dik, eskisinden daha iyi döneceğim" diyerek cevap verdi.

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Onur Kıvrak: Trabzonspor'da adamlık yaptım

Onur Kıvrak, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Bizi UÇK gibi bir ucubeye şikayet etti" demesi üzerine bir açıklama yaptı. Kıvrak, "Adamlık yaptım, vatan haini ilan ettiler. Paramı istiyorum" dedi.