Galatasaray'da Maicon'un yerine 3 aday var

Sporting Lizbon'un Maicon için 8 milyon euroyu gözden çıkarması, sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

Geçtiğimiz sezonun son maçlarında kritik hatalar yapan Brezilyalı stoperin Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını düşünen Fatih Terim, oyuncunun satılmasını istedi.

Yönetime bir rapor sunan tecrübeli teknik adam, Maicon'dan boşalacak bölgeye Mustafi, Zapata ya da Kjaer'den birinin alınmasını talep etti.

MUSTAFİ PAHALI GELDİ

Listenin ilk sırasına Arsenalli Mustafi'yi koyan Terim, İngiliz ekibinden gelen kötü haberle yıkıldı. Oyuncuyu kiralamak istemeyen Londra ekibi, bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirlediğini Galatasaray'a iletti.

Eğer İngiliz ekibi kiralık olarak vermeyi kabul ederse bu transfer için yeniden girişim sağlanacak.

İKİNCİ TERCİH ZAPATA

Mustafi'den istenilen sonucun alınamaması durumunda ise sarı-kırmızılıların ikinci tercihi Milanlı Zapata olacak.

Maddi olarak zor günler geçiren İtalyan kulübünün Kolombiyalı stoperi satılık ya da kiralık olarak gönderebileceği belirtildi.

SEVİLLA KJAER'İ GÖNDERİYOR

Sevilla'da gözden düşen eski F.Bahçeli stoper Kjaer ise Terim'in son tercihi.

Sarı-laciverltilerin de ilgilendiği Danimarkalı stoper için henüz resmi bir girişim sağlanmadı.