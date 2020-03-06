Galatasaray'da Marcao, Fiorentina'nın yakın takibinde

1 Fatih Terim'den, Sivasspor'a Kadıköy planı Galatasaray'da Fatih Terim, takımı Sivasspor deplasmanına hazırlıyor. Tecrübeli hocanın Sivas ekibine karşı, Kadıköy planıyla sahada olacağı ve Lemina'yı riske etmeyeceği öğrenildi.

2 Avusturya'dan, Mert Müldür'e 'askerlik' teklifi Tercihini Ay-Yıldızlılar yana kullanan Mert Müldür, Avusturya tarafından askere çağrıldı. Genç oyuncuya, Avusturya Milli Takımı'nı seçmesi için baskı yapılıyor.

3 Belhanda, menajeri aracılığıyla yeni sözleşme istedi Galatasaray'da, yeni sezon öncesi takımdan gönderilmesi düşünülen Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek Faslı oyuncu için yeni sözleşme talep etti.

4 Emre Belözoğlu: Sakatlığı atlatıp görev almak istiyorum Fenerbahçe'de yapılan son antrenmana takımın başında çıkan Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde olmak yerine sahada olmak istediğini dile getirdi.

5 Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Crystal Palace'ın sözleşmesini feshettiği Cenk Tosun'un, kulübe geri döndüğünü duyurdu. Cenk de yaptığı açıklamada, daha güçlü döneceğinin mesajını verdi.

6 İngiliz basını: Arsenal, Orkun Kökçü'yü istiyor İngiliz basını, Arsenal'in, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü için 26 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

7 Premier Lig maçları öncesinde el sıkışma yasaklandı İngiltere Premier Lig yönetimi, koronavirüs nedeniyle maçlar öncesinde gerçekleştirilen seremonide el sıkışmayı yasakladı.

8 Fenerbahçe'yi antrenmanda Emre ve Volkan çalıştırdı Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürürken kaptan Emre Belözoğlu, yardımcı antrenör Volkan Demirel'le birlikte antrenmanı yönetti.

9 Rıza Çalımbay'dan, Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın Galatasaray ile anılmasına ilişkin, bu tür söylentilerin karşılaşma öncesi çıkmasını doğru bulmadığını söyledi.