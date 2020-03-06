Galatasaray'da Marcao, Fiorentina'nın yakın takibinde

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina gelecek sezon yapacağı transferlerin çalışmalarına şimdiden başladı.
Mor Menekşeler, savunma hattı için listenin ilk sırasına Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'yu yazdı.
Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre, savunma hattına takviye yapmak isteyen Fiorentina, Marcao'yu gündemine aldı.
TRANSFERİ KOLAY OLMAYACAK DENİLDİ
Haberde Mor Menekşeler'in futbolcuyu transfer etmek istediği belirtilirken 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun transferinin kolay olmayacağına vurgu yapıldı.
2019'un Ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki stoper bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.
Marcao'yla ilgilenen Fiorentina, Serie A'da 25 maçta topladığı 29 puanla 13. sırada bulunuyor.