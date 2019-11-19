Galatasaray'da Mariano'ya talip çıktı

D Grubu'nda İsviçre ve Danimarka, F Grubu'nda İspanya ve İsveç, J Grubu'nda İtalya ve Finlandiya, EURO 2020'ye gitme hakkını elde etti.

Birçok futbolsever Falcao'nun, G.Saray'ın Van Persie'si olduğunu söylese de Hollandalı golcü, F.Bahçe'deki ilk sezonunda 31 lig maçında forma giymişti.

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Talisca'ya, Fenerbahçe talip oldu. Ancak Brezilyalı oyuncu, "En büyük Beşiktaş" sözleriyle sarı-lacivertli takıma mesaj verdi.

NBA'de Phoenix Suns'ın Boston Celtics'i konuk ettiği maçta, FETÖ'cü Enes Kanter'in başarısız top sürmesi dalga konusu oldu.

Dirar'ın sözleşmesini uzatan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon performansını yükselten Ozan Tufan, Tolgay Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'a da teklif yapmaya hazırlanıyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak 19 ülke belli oldu. Kalan 5 takımdan 1'i bu akşam, 4'ü ise Uluslar Ligi'nde oynanacak play-off maçları sonrası netleşecek.

1 Enes Kanter'in top süremediği anlar NBA'de Phoenix Suns'ın Boston Celtics'i konuk ettiği maçta, FETÖ'cü Enes Kanter'in başarısız top sürmesi dalga konusu oldu.

2 Falcao - Van Persie kıyaslaması Birçok futbolsever Falcao'nun, G.Saray'ın Van Persie'si olduğunu söylese de Hollandalı golcü, F.Bahçe'deki ilk sezonunda 31 lig maçında forma giymişti.

3 EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları D Grubu'nda İsviçre ve Danimarka, F Grubu'nda İspanya ve İsveç, J Grubu'nda İtalya ve Finlandiya, EURO 2020'ye gitme hakkını elde etti.

4 Fenerbahçe, Talisca'yı istiyor Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Talisca'ya, Fenerbahçe talip oldu. Ancak Brezilyalı oyuncu, "En büyük Beşiktaş" sözleriyle sarı-lacivertli takıma mesaj verdi.

5 Abdullah Avcı'nın transfer istediği mevkiler Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Artık saklamaya gerek yok, santrfor ve kenar oyuncusu alacağız" dedi.

6 Galatasaray'da sakat futbolcu sayısı 8'e çıktı Galatasaray'da Muslera, Babel ve Luyindama milli takımlarında sakatlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşısına eksik kadroyla çıkacak.

7 Beşiktaş, Vida'dan FEDA bekliyor Maaşları aşağı çekmeye çalışan Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Vida'nın kapısını çalacak.

8 Fenerbahçe 3 futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor Dirar'ın sözleşmesini uzatan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon performansını yükselten Ozan Tufan, Tolgay Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'a da teklif yapmaya hazırlanıyor.

9 Arjantin'le Uruguay berabere kaldı Güney Amerika'nın iki güçlü temsilcisi Arjantin ve Uruguay karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.