Galatasaray'da Mariano'yla ocakta yollar ayrılacak

Galatasaray'da en fazla tartışılan isimlerin başında gelen Mariano, devre arasında ülkesine dönüyor. Sevilla'dan 2.5 yıl önce gelen Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayı son kez hafta sonu Antalyaspor'a karşı giyecek.

G.SARAY BONSERVİS TALEP ETMEYECEK

Ülkesine dönme kararı alan 33 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, herhangi bir bonservis talep etmeyecek. Bunun nedeni ise Mariano'nun sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalması ve performansı nedeniyle gözden çıkarılması.

Tecrübeli futbolcuyu göndererek yabancı kontenjanı için yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başında tribüne çıkarılan Martin Linnes'e lisans çıkaracak. Galatasaray, Mariano operasyonuyla oyuncuya ligin ikinci yarısı için ödemek zorunda olduğu 1 milyon 150 bin euroluk yükten de kurtulacak.