Galatasaray'da Mevlüt Erdinç sesleri

TFF'nin yabancı kuralında değişikliğe gidileceğini açıklamasının ardından yerli kalitesini artırmak için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Şener, Emre Mor ve Jimmy Durmaz gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Cimbom, Mevlüt Erdinç'i listesine aldı.
Mitroglou'nun takımdan ayrılmasının ardından Diagne'ye alternatif bir golcü arayan sarı-kırmızılılar, Erdinç'in menajeriyle bağlantıya geçtiği öğrenildi.
OKAN BURUK: GÖRÜŞTÜĞÜ TAKIMLAR VAR
Başakşehir'in kadroda düşünmediği 32 yaşındaki golcü Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Tarafların anlaşması halinde milli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Mevlüt'ün görüştüğü takımlar var. Büyük ihtimalle bizden ayrılacak" diyerek bu transferi doğruladı.