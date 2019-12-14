Galatasaray'da Michael Seri de yolcu

Galatasaray'da dün akşam Nzonzi'nin kadro dışı kalmasından sonra ocak ayında geniş çaplı bir operasyon yapılacağı ifade ediliyor.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Fransız futbolcunun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Nzonzi'den sonra ikinci ayrılık ise Seri ile yaşanacak.

KİRALIK SÖZLEŞMELERİ SONLANDIRILACAK

Yaz transfer döneminde Nzonzi gibi kiralık olarak Fulham'dan alınan Seri'nin de takımına gönderileceği aktarıldı.

Eurosport Fransa muhabiri Manu Lonjon, Nzonzi ile Seri'nin gönderileceğini yazdı.

Lonjon Twitter hesabından, "Galatasaray'da önümüzdeki günlerde bir toplantı yapılacak ve Nzonzi'nin Roma'ya gönderilmesi konuşulacak. Ayrıca kış transfer döneminde Seri de Fulham'a gönderilebilir" dedi.

Galatasaray, sezon başında kiraladığı Nzonzi ve Seri'nin performansından memnun değil.