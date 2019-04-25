Galatasaray'da moral pikniği yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın teknik ekip ve oyuncuları, ligin 30. haftasındaki Atiker Konyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen piknikte moral depoladı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve oyuncular, ailelerinin katılımıyla Düşler Vadisi Riva'da piknik yaptı. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz'ın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte, futbolcular ve teknik heyete proje ile ilgili bilgiler de aktarıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı oyuncular ve ailelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Yılmaz, "Riva'da kulübümüzün arazisi üzerinde geliştirdiğimiz proje alanında başta Fatih Terim olmak üzere futbolcularımızı ve ailelerini görmek bizlere ayrı bir heyecan kattı. Geçtiğimiz günlerde camiamızın dernek başkanlarını ve üyelerini ağırlamıştık. Düşler Vadisi projesinin camiamızı aynı çatı altında toplaması bizleri mutlu ediyor. Kulübümüzün Riva arazisinde Türkiye'de örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atmaktan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.