Galatasaray'da Muslera'nın performansı parmak ısırtıyor

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, 2011'de geldiği Galatasaray'da 5 şampiyonluk kazandı.

Uruguaylı file bekçisi, bunların tamamında zaferin baş mimarlarından biri oldu. Tecrübeli kaleci, bu sezon da son derece başarılı bir performans sergiliyor.

LİGDE 20 MAÇTA YALNIZCA 9 GOL YEDİ

Muslera, Kasımpaşa karşısında da kalesini kapattı. Yıldız file bekçisi, bu sezon ligde forma giydiği 20 maçın 9'unda gol yemedi.

Fernando Muslera, 16'yla kalesinde en az gol gören kaleci konumunda bulunuyor. Muslera, sezonun ikinci devresinde çıktıkları 4 maçta ise sadece iki gole izin verdi.