Galatasaray'da Ndiaye kamptan ayrıldı

Galatasaray'da, gece yarısı beklenmedik Badou Ndiaye gelişmesi yaşandı. İngiliz kulübü Stoke City, sezon başında Galatasaray'a kaptırdığı Badou Ndiaye için tekrar devreye girdi.

TERİM ONAY VERMEDİ ANCAK NDİAYE İSTİYOR

Oyuncunun menajeri William'a yetkiyi veren Stoke cephesi, 16 milyon euroluk yazılı resmi teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Özbek yönetimi, "20 milyon euro isteriz" diyerek geri çevirmişti. Ancak transferden vazgeçmeyen İngilizler, yönetim değişince tekrar Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Yeni başkan Mustafa Cengiz, teklife olumlu yaklaşsa da Fatih Terim, "Ndiaye önemli bir oyuncu. Onu gönderirsek, transfer için kalan kısa sürede yerini doldurmak mümkün değil" diyerek transfere onay vermedi.

Ancak oyuncu alacaklarını 4 ay geriden ödediklerini ifade eden Mustafa Cengiz, ayrılmak isteyen Ndiaye'yi İngiltere'ye satma fikrine sıcak bakıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ancak Osmanlıspor karşılaşması için kampa giren Ndiaye'nin gece yarısı Florya Tesisleri'nden ayrılması kafaları karıştırdı.

"İngiltere'ye gitmek ve Premier Lig'de forma giymek istiyorum" diyen Ndiaye kamptan ayrıldı. Kulüpten bugün konuya ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Badou Ndiaye gece yarısı kamptan ayrıldı.

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