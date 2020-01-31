Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, transferin son saatlerinde Nzonzi ile yollarını ayırdı.

NZONZİ FRANSA'YA GİTTİ

Sezon başında Roma'dan büyük umutlarla kiralanan deneyimli futbolcu, beklentilertin altında kaldı. İdmanlardaki disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Fransız orta saha, Rennes'le anlaştı.

Galatasaray, Fransa'nın yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı ekip, böylece yabancı kontenjanında da yer açmış oldu.

SEMİH KAYA DÖNDÜ

Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper arayışlarına başlayan Galatasaray, başta Murillo ve Mert Çetin olmak üzere birçok isimle görüştü ancak transferi noktalayamadı.

Cimbom, transferin son gününde eski futbolcusu Semih Kaya'yı kiraladı. Sparta Prag'da 28 yaşındaki savunma oyuncusu sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında da Semih Kaya'yı kiralamıştı.