Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu

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Bakan Kasapoğlu, maçların ertelenmesiyle ilgili konuştu

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Fatih Terim ve Ryan Donk'tan koronavirüs selamı

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Koronavirüs ile dalga geçen basketbolcu koronavirüse yakalandı

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Muslera'nın eşi için düzenlediği doğum günü partisi

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Korona nedeniyle kendini karantinaya alan Ronaldo

1 EURO 2020'nin ertelenmesi sakat futbolcularımıza yaradı Geçirdikleri ağır sakatlıklar nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcularımız, EURO 2020'nin 2021'e ertelenmesi nedeniyle büyük bir sevinç yaşadı.

2 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de askıya alındı UEFA, koronavirüs tehdidi bitene kadar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını süresiz olarak erteleme kararı aldı.

3 EURO 2020 ertelendi Bugün bir toplantı yapan UEFA yetkilileri, koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'yi, 2021 yılına erteleme kararı aldı.

4 AS gazetesinden ilginç koronavirüs iddiası İspanya'nın AS gazetesi, UEFA'nın lig liderlerini şampiyon ilan edeceğini belirterek, gerçekleşmesi imkansız bir iddiada bulundu.

5 Sergen Yalçın'dan takıma izin yok Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde performanslarından memnun kalmadığı öğrencilerine izin vermedi.

6 Fatih Terim'den oyuncularına: Büyük fedakarlık yaptınız Beşiktaş derbisi sonrası oyuncularıyla bir toplantı yapan Fatih Terim, koronavirüs salgını olmasına rağmen sahaya çıkan öğrencilerine teşekkür etti.

7 Mahkemeden Ronaldinho'ya ret Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaparken yakalanan Ronaldinho'nun, 1.4 milyon euro kefalet parası önerdiği ancak davanın hakimi Gustavo Amarilla'nın, bu teklifi reddettiği öğrenildi.

8 Messi çocuklarıyla vakit geçiriyor Koronavirüs nedeniyle evinde vakit geçiren Lionel Messi, çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

9 Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ın peşinde Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Yalçın Koşukavak'ı yeni sezon futbol yapılanması için istediğini belirtti.