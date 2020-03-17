Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etmiş ve mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşma sırasında sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde kırık oluşan Ömer Bayram'ın ameliyat olduğunu belirtti.
Galatasaray Kulübü'nün resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Ömer Bayram, Süper Lig’de oynanan Beşiktaş maçında düşme sonucu sağ el 4. ve 5. tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Kulüp doktorumuz Dr. Öğr. Üyesi Yener İnce tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavisi sağlık heyetimiz tarafından sürdürülecektir."