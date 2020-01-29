Galatasaray'da Onyekuru ve Andone takımla çalıştı Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Henry Onyekuru ve Florin Andone de antrenmanda yer aldı. 29.01.2020 - 15:01 | Haber Merkezi