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Galatasaray'da Onyekuru ve Andone takımla çalıştı

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Henry Onyekuru ve Florin Andone de antrenmanda yer aldı.

| Haber Merkezi
Galatasaray'da Onyekuru ve Andone takımla çalıştı
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Galatasaray'da Kayserispor mesaisi bugün yapılan antrenmanla başladı.

ONYEKURU VE ANDONE DÖNDÜ 

Sarı-kırmızılılar sıtma tanısı konulan tedavi sürecini atlatan Henry Onyekuru takıma katıldı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Florin Andone de takımla birlikte çalışmaya katıldı.

FALCAO VE SARACCHİ ANTRENMANDA YER ALMADI 

Sakatlıkları sonrası tedavisine başlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek.

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