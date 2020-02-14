Galatasaray'da Onyekuru ve Lemina planı

Galatasaray'da Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için şimdiden çalışmalara başladı.

Terim'in yönetime verdiği rapor doğrultusunda, bonservisinin alınmasını istediği isimler Henry Onyekuru ve Mario Lemina.

MONACO VE SOUTHAMPTON'LA ŞİMDİDEN MASAYA OTURULACAK

Bu iki ismin sezon sonu bitecek olan sözleşmeleri nedeniyle önceden harekete geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, Monaco ve Southampton kulüpleriyle masaya oturacak.

Her iki futbolcunun da yüksek bonservis bedeli Galatasaray yönetimini düşündürüyor.

Özellikle Lemina'nın 16 milyon Euro'luk bonservisi bu transferin önündeki tek engel.

Galatasaray ise 8 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Öncelikli olarak Belhanda ve Diagne'yi satarak kaynak oluşturacak Galatasaray, bu isimlerin satışından elde edeceği gelirle Onyekuru ve Lemina'nın transferini bitirmeyi hedefliyor.