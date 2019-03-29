Galatasaray'da oyuncuların alacakları ödendi

Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda ibrasızılık şoku yaşayan Galatasaray Yönetimi, her şeye rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Görevinin başında olduğunu açıklayan Mustafa Cengiz ve arkadaşları, 31 Mart'a kadar olan ödemeleri yaptı.

YABANCILARIN TAMAMINA ÖDEME YAPILDI

UEFA'yla yapılan anlaşma gereği son derece önemli olan oyuncu hak edişleri ödendi. Yabancı oyuncuların tamamına ödeme yapan sarı-kırmızılı yönetim, borçsuzluk kağıtlarını da imzalattı.

BAZI TÜRK OYUNCULARA PARA VERİLMEDİ

Yabancı oyuncuların mart ayı maaşlarını ödeyen yönetim, yerli oyuncuların büyük bölümünün de alacaklarını yatırdı. Birkaç Türk oyuncu ise maaşını alamasa da diğer arkadaşları gibi borçsuzluk kağıdını imzaladı.

Mart ayı için oyuncu maaşları konusunda sıkıntısı bulunmayan Galatasaray'ın, nisanda 40 milyon lira, mayısta ise 60 milyon liralık ödeme yapması gerekiyor.