Galatasaray'da pide ziyafeti

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren, diğer yandan da yeni sezon hazırlıklarını yürüten Galatasaray'da, futbolcular Fatih Terim'in pide jesti ile şenlendi.
Terim, öğrencilerine tesislerde pide ziyafeti çekti.
TESİSLERDE PİDE PARTİSİ
Teknik direktör Fatih Terim'in tesislere davet ettiği pide ustası, futbolcuların zevklerine göre ayrı ayrı pide çeşitleri hazırladı.
Doyasıya pidelerini yiyen futbolcular karınlarını doyuyurken, İmparator lakaplı tecrübeli çalıştırıcıya hediye olarak üzerinde GS yazan tepsi pidesi geldi.