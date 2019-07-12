1 Galatasaray Fernando'yu KAP'a bildirdi Galatasaray, Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Fernando için KAP bilgilendirmesi yayınladı.

2 Galatasaray'da pide ziyafeti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim futbolcularına pide şöleni çekti. Gittikleri bir pidecide , Terim öğrencilerine pide ısmarladı.

3 Alper ayak tenisinde masayı tutturamadı Salonda ayak tenisi oynayan Fenerbahçeli futbolcular eğlenceli anlar yaşadı. Gönderilmesi gündemde olan Alper'in masayı tutturamaması ise Ozan'ı bir hayli şaşırttı.

4 Griezmann resmen Barcelona'da Barcelona, 120 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek Griezmann'ı kadrosuna kattı. Böylece Fransız yıldız Barça tarihinin en pahalı 3. transferi oldu.

5 Fenerbahçeli futbolcular cuma namazında Cuma namazını Düzce'deki Bıçkıyanı Camii'nde kılan Fenerbahçeli futbolcular, namazın ardından taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

6 Peter Crouch futbolu bıraktı Liverpool'un eski yıldızı Peter Crouch, 38 yaşında yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı. Babel'in Crouch ile ilgili paylaştığı paylaşım ise Beşiktaşlıları kızdırdı.

7 Menemenspor yanlışlıkla başka futbolcuyu transfer etti İtalya 2. liginde oynayan Lamin Jallow'u transfer etmek isteyen Menemenspor, yanlışlıkla Portekiz 3. liginde top koşturan Alpha Jallow ile sözleşme imzaladı.

8 Muğdat Çelik Gazişehir ile anlaştı Futbolundan çok saha dışındaki davranışlarıyla gündem olan Muğdat Çelik, Galatasaray'dan ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Antep olacak.

9 İsmail Beşiktaş'a dönmek istedi Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak orada da kendisini gösteremeyen İsmail Köybaşı, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmek istedi. Ancak Başkan Fikret Orman bu teklifi geri çevirdi.