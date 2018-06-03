Galatasaray'da Pilav Günü heyecanı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Günay, Mahmut Recevik, Kaan Kançal ve İlber Aydemir'in de katıldığı 84. Geleneksel Pilav Günü'nde lisenin eski kuşak öğrencileri bir araya geldi.

Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Galatasaray Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Köksal Bayraktar, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Polat Bengiserp ve 50. yıl mezunları adına Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik'in konuşması ile devam etti.

En yaşlı üye Ali Fuat Diriker yaş kütüğüne plaket çakarken Galatasaray Lisesi'nde 50. yılını dolduran mezunlara plaket verildi. Her yıl geleneksel olarak verilen "Galatasaraylılık" ödülüne ise Ali Fuat Diriker layık görüldü.

TÜRKİYE TARİHİNİN KİLOMETRE TAŞI

Galatasaray Televizyonu’ndan Alican Baykın’a konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz günün önemi ile ilgili olarak “Burada bir tarihi izliyoruz. Toplumları oluşturan en önemli etkenlerden biri onların sağlıklı tarihidir. Galatasaray Lisesi’nin 150. yılını Pilav Günü münasebetiyle kutluyoruz. Galatasaray Lisesi sadece bir lise değil, Türkiye tarihinin kilometre taşı. Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında bir mihenk taşı ve penceresi. Liseyi sadece futbol kulübü ya da spor kulübü olarak görmek çok yanlış. Galatasaray Lisesi bir kültür yuvası. Cumhuriyetimizi yaratan değerlerin temelleri burada atıldı. Burası Türkiye tarihinin bir özümsemesi, batılılaşma hareketinin temelidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte canlı yayına katılan Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ise Cengiz’e hitaben, “Bu sezon inanılmaz bir hediye getirdiniz. 21. Şampiyonluk için yönetimi, taraftarları ve futbol takımını kutluyorum. İnşallah şimdi hedef 22. şampiyonluk ve şampiyonlar ligi şampiyonluğu” dedi.

150. YILI KUTLUYORUZ

Buchwalter Pilav Günü ile ilgili olarak da “Burada olmak bana büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Birlik, beraberlik ve dostluğa burada tanık olmak mutluluk. Bu yıl özel bir sene. 150. yılı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Buchwalter’in sözleri sonrası teşekkürlerini ileten Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “İnşallah Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ni de alacak ve diğer Türk takımlarıyla birlikte mukim olacak” diye konuştu. Buchwalter’e 18 numaralı Bafetimbi Gomis forması hediye edilirken Başkan Mustafa Cengiz, sözlerini taraftara seslenerek bitirdi: “Kombinelere, GSStore'lara koşunuz. Galatasaray’ın en büyük gücü taraftarıdır. Biz onların yarattığı güç ve sinerjisi ile ayaktayız. Onlarla varız. Tekrar ediyorum; Galatasaray taraftarı olmazsa Galatasaray yok hükmündedir…”