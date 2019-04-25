Galatasaray'da primler belli oldu

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı.

İKİ KUPAYA 20 MİLYON TL

Derbiler dışında prim dağıtmayan Galatasaray yönetimi, takımın kalan 7 maçta başarılı bir grafik çizerek 2 kupayı da kazanması halinde oyuncuları ödüllendirecek.

7 maçlık kritik bir döneme giren sarı-kırmızılı ekipte, prim haberi moralleri yerine getirdi. Hedefe odaklanan Galatasaraylı futbolcular, 20 milyon TL'lik primden dolayı son derece memnun.

Yönetim, 20 milyon TL'lik primin, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda dağıtılmasına karar verdi. Hangi oyuncunun kaç para prim alacağını deneyimli hoca belirleyecek.

Öte yandan sadece lig kazanılırsa da belli miktarda prim verilmesi düşünülüyor. Ancak yönetim, sadece kupa zaferine herhangi bir ödül dağıtmayacak.