Galatasaray'da sakat futbolcu sayısı 8'e çıktı

Liglere verilen milli ara Galatasaray'a yaramadı. Son dönemde birçok oyuncusu sakatlık yaşayan sarı-kırmızılı takıma, 3 futbolcudan daha kötü haber geldi.

SON DURUMLARI İSTANBUL'DA BELLİ OLACAK

Galatasaray'ın cuma akşamı Başakşehir'i konuk edeceği mücadelede 4 futbolcu kesin olarak forma giyemeyecek.

Tedavi için İspanya'ya giden Falcao'nun yanı sıra bağ sakatlığı yaşayan ve ilk yarıyı kapatan Andone, arka adalesinde zorlanma olan Şener ve geçen sezon kaval kemiği kırıldığı için uzun süredir sahalardan uzak kalan Emre Akbaba da mücadelede sahada olamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte topuk ağrısı olan Belhanda ile birlikte milli takımda sakatlanan 3 futbolcunun durumu belirsiz. Yapılan son kontrollerin ardından karar verilecek.

Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu:

Babel: Milli takımda sol dizinden sakatlandı, durumu İstanbul'da belli olacak.

Muslera: Bel ağrıları var, kadrodan çıkarıldı. Durumu İstanbul'da belli olacak.

Luyindama: Milli takımda sakatlandı ve oyundan çıktı. MR'ı çekilecek.

Falcao: Aşil tendonunu sakatlığı devam ediyor. Durumu belirsiz.

Andone: Sağ diz iç ve ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi. İlk yarıyı kapattı.

Belhanda: Sol topuğunda ağrı olduğu gerekçesiyle idmanlara çıkmıyor.

Şener: Sağ arka adalesinde zorlanma var. Durumu belirsiz.