Galatasaray'da sakatlar iyileşti

Galatasaray'da ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, mahkemeye gideceğini açıkladı. Ancak seçimin kaçınılmaz olduğunu düşünen muhalifler şimdiden hazırlıklara başladı.

Liverpool'un golcüsü Salah annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasını yayınladı. Annesi, bir kızın Salah'a sarıldığı fotoğrafa, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" şeklinde yorum yaptı.

Şenol Güneş'in Milli Takım'la harika bir başlangıç yaptığını belirten Mehmet Demirkol, deneyimli hocanın Emre Mor'u da kazanması gerektiğini ifade etti.

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'tan teklif almadığını ancak alması durumunda siyah-beyazlı ekipte çalışabileceğini ifade etti.

Son olarak Khabib Nurmagomedov ile dövüşen ve kaybeden dünyaca ünlü karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Conor McGregor emeklilik kararı aldığını duyurdu.

İspanya basını, Real Madrid'in gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Kylian Mbappe için 280 milyon euro bütçe ayırdığını yazdı.

1 Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf Liverpool'un golcüsü Salah annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasını yayınladı. Annesi, bir kızın Salah'a sarıldığı fotoğrafa, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" şeklinde yorum yaptı.

2 A Milli Takımımızın grubunda son durum 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan A Milli Futbol Takımımız, Fransa'yla birlikte 6 puanla zirveyi paylaştı.

3 Şenol Güneş'in farkını anlatan karikatür Şenol Güneş'in gelişiyle A Milli Takım eski coşkulu günlerine döndü. 2 maçını da kazanan Milliler, Lucescu dönemine göre bambaşka bir görüntüye büründü.

4 Galatasaray'ın başkan adayları Galatasaray'da ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, mahkemeye gideceğini açıkladı. Ancak seçimin kaçınılmaz olduğunu düşünen muhalifler şimdiden hazırlıklara başladı.

5 Fransa İzlanda'yı farklı geçti A Milli Futbol Takımımızın grubunda yer alan son Dünya Şampiyonu Fransa, İzlanda'yı 4-0 mağlup etti.

6 Demirkol: Şenol Güneş, Emre Mor'u kazanmalı Şenol Güneş'in Milli Takım'la harika bir başlangıç yaptığını belirten Mehmet Demirkol, deneyimli hocanın Emre Mor'u da kazanması gerektiğini ifade etti.

7 İbrasızlık kararı Fatih Terim'in sözleşmesini etkiledi Genel kurulun ardından Fatih Terim'le sözleşme imzalamak isteyen Galatasaray'da yönetimin ibra edilmemesi planları suya düşürdü.

8 Jusuf Nurkic'in bacağı kırıldı NBA'de Portland Trail Blazers ile Brooklyn Nets arasındaki mücadelede, Portland'ın Bosnalı pivotu Jusuf Nurkic'in bacağı kırıldı.

9 Skrtel'in yerine Mina geliyor Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'in yerine Everton'dan Mina'yı kiralamak için çalışmalara başladı.