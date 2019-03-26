Galatasaray'da sakatlar iyileşti

Bursaspor maçında yaşanan geri dönüş ile birlikte büyük moral kazanan Galatasaray kalan 8 haftada hata yapmak istemiyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanlar yoğun bir tempoyla devam ederken Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ardından 1 günlük izin sona erdi.
Milli takımlardaki oyuncuların performansları yakından takip edilirken kadrodaki herkesten maksimum fayda alınması için analizler yapıldığı öğrenildi.
NAGATOMO VE FERNANDO İYİLEŞTİ
Kendisine verilen program dahilinde kuvvetlendirme çalışmalarını sürdüren Nagatomo ile birlikte tamamen hazır hale gelen Fernando'nun dönüşü kritik viraj öncesi teknik direktör Fatih Terim'i son derece memnun etmiş durumda.Deneyimli çalıştırıcının kupa maçında bu isimlere şans vermesi bekleniyor.
DEPLASMANDA İYİ OYUN İSTİYOR
Öte yandan iç sahada oldukça etkili bir performans sergileyen Galatasaray'da hedef deplasmanlarda da aynı anlayışı sahaya yansıtmak.
Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle kalan maçların tamamında topun kontrolünün kendilerinde kalmalarını istediği öğrenildi.
Luyindama ve Marcao ikilisinin performansından oldukça memnun olan deneyimli teknik adamın orta alan oyuncularınada rakibi daha önde karşılamaları konusunda uyarılarda bulunduğu gelen haberler arasında.