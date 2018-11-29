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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi üzüntüsü

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından tarihin en kolay grubuna düşen Galatasaray'ın bir üst tura yükselememesi, camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi üzüntüsü
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya yenilerek son 16'ya kalma şansını kaybetti.

5 maç sonunda sadece 4 puan toplayabilen temsilcimiz, grubun son maçında UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi verecek.

D GRUBU ÇIKINCA YÜZLER GÜLMÜŞTÜ

Sezon başında yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray'ın D grubuna düşmesi, tüm camiada sevinçle karşılanmış ve sarı-kırmızılıların bir üst tura yükseleceğine kesin gözüyle bakılmıştı.

Ancak Devler Ligi sahnesinde beklentileri karşılayamayan Cimbom, taraftarlarını üzdü.

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