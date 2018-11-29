Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi üzüntüsü

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya yenilerek son 16'ya kalma şansını kaybetti.
5 maç sonunda sadece 4 puan toplayabilen temsilcimiz, grubun son maçında UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi verecek.
D GRUBU ÇIKINCA YÜZLER GÜLMÜŞTÜ
Sezon başında yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray'ın D grubuna düşmesi, tüm camiada sevinçle karşılanmış ve sarı-kırmızılıların bir üst tura yükseleceğine kesin gözüyle bakılmıştı.
Ancak Devler Ligi sahnesinde beklentileri karşılayamayan Cimbom, taraftarlarını üzdü.