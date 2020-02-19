Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

1 Galatasaray'da Saracchi, takımla çalışmalara başladı Galatasaray'ın devre arasında Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi'nin bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı. Saracchi, derbide oynayabilir.

2 Max Kruse: Ligin en iyi futbol oynayan takımı biziz Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu. Kruse, "Galatasaray karşısında alacağımız galibiyet yeniden çıkışımız olacak" ifadesini kullandı.

3 Dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev yapacak.

4 Galatasaray savunmasıyla Avrupa devleri arasında Galatasaray, Süper Lig'de 22´nci hafta itibarıyla yediği 17 golle ligde en az gol yiyen takım olurken, Avrupa´nın 5 büyük liginde ise en az gol yiyen 3. takım oldu.

5 Denizlispor, Bülent Uygun'la anlaştı Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşıldığı bildirildi.

6 Ozan Tufan'ın talipleri artıyor Fenerbahçeli Ozan Tufan'a, şimdi de Everton talip oldu. İngiliz basınında çıkan habere göre Everton ve Crystal Palace, Ozan'ı izlemek için derbide Kadıköy'de olacak.

7 Barış Şimşek: VAR'da en iyi teknolojiyi kullanıyoruz TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada, "VAR Teknolojisinde Avrupa'dan fazlamız var, eksiğimiz yok" dedi.

8 Volkan Babacan, Beşiktaş yolunda Sezon sonunda Loris Karius’la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta, Başakşehir’in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan için oyuncunun menajeri aracılığıyla anlaşma sağlandığı öğrenildi.

9 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçlarında Atletico Madrid Liverpool'u, Borussia Dortmund da PSG'yi mağlup etti.