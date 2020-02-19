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Galatasaray'da Saracchi, takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'ın devre arasında Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi'nin, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı. Saracchi, derbide oynayabilir.

| Haber Merkezi
Galatasaray'da Saracchi, takımla çalışmalara başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana, salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi.

SARACCHİ ANTRENMANLARA BAŞLADI 

Ana bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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