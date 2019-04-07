Galatasaray'da savunma düşündürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ezeli rakibini deplasmanda 20 yıldır mağlup edemeyen sarı-kırmızılı takımda çok önemli iki futbolcu kart cezalısı durumunda.
LUYİNDAMA-MARCAO CEZALI
Türkiye Kupası maçında direkt kırmızı kart gören Luyindama'nın ardından dün Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor maçında da Marcao 4. sarı kartını gördü.
Galatasaray, savunmada çok güvendiği bu iki oyuncusunu Fenerbahçe deplasmanında oynatamayacak.
AHMET ÇALIK-SEMİH KAYA OYNAYACAK
Zaman zaman Donk'u defansta oynatan Fatih Terim, Kadıköy'de Hollandalı futbolcuyu orta sahaya çekme ihtimali yüksek.
Deneyimli teknik adam mecburen Ahmet Çalık-Semih Kaya ikilisine görev verecek. Performanslarıyla taraftara bir türlü güven vermeyen iki isim, Fenerbahçe karşısında sahada olacak.