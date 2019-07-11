Galatasaray'da seçim yok

Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilişkin davada mahkeme, tedbir kararının kaldırılması talebini reddetti.

Mahkemenin bu kararıyla Mustafa Cengiz yönetiminin seçime gitme zorunluluğu da ortadan kalktı.

"SEÇİME GİTME ZORUNLULUĞU KALMADI"

Mahkemenin kararını duruşma sonrası basına değerlendiren Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi temsil eden Ömer Faruk Kırbıyık, "İhtiyati tedbir kararına ilişkin duruşma gerçekleştirildi. Mahkeme tebdir itirazına ilişkin talepleri reddetti. Tedbirin devamına karar verdi. Bizim ve Galatasaray camiası için çok önemli. Galatasaray yönetimi görevinin başındadır. Herhangi bir seçim görünmemektedir. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Bundan sonra istinaf aşaması olacak. İstinaf aşamasında da gereken işlemleri yapılacağık ve adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz." dedi.

"Aksi yönde bir karar alınsaydı ne olurdu?" yönündeki soruyu da yanıtlayan Kırbıyık, "Tedbirin ortadan kalkması yönünde karar alınmış olsa dahi başka mahkemelerde devam eden yargılamalarımız var. Yönetim ve avukatlar olarak konu üzerinde yoğun çalışmalar yaptık. Her türlü olasılıklara karşı tedbirlerinimizi aldık. İlerleyen günlerde konuyla ilgili bilgi verilecektir. Bugünkü kararın ardından adalet yerini buldu. Bu kararın ardından yönetimin seçime gitme zorunluluğu kalmadı. İdari yönden ibrasızlığın ortadan kalkmasına yönelik davamız devam etmektedir. Ancak idari ibrasızlığa ilişkin verilen tebdir kalkması için tedbirin yürütmesi durdurulmuştur. Bu aşamada davanın esasına ilişkin gelişmeler olacaktır." ifadelerini kullandı.