Galatasaray'da Sekidika kiralık gidecek

Sarı-kırmızılılar, devre arasında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'yı, yeni sezonda bir takıma kiralık gönderecek.

23 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.

Nijeryalı kanat oyuncusuna devre arasında Türkiye'den birçok takım talip olmuş, ancak Galatasaray işi bitirmişti.

HEM YABANCI KONTENJANI HEM DE SEKİDİKA'NIN FORM TUTMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yabancı kontenjanında böylece yer açacak olan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda Sekidika'nın daha fazla oynaması imkanını sağlayacak.

Galatasaray ile 4 sene daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun, yıllık 250 bin euro sabit ücreti bulunuyor. Oyuncunun bu maaşını kiralık gideceği kulübe ödetecek olan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda bir miktar da kiralama bedeli talep edecek.