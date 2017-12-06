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Galatasaray'da Selçuk ve Linnes 11'e dönüyor

Igor Tudor'un, Akhisarspor maçında Belhanda ve Denayer'i keserek Selçuk İnan ile Linnes'i oynatacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Selçuk ve Linnes 11'e dönüyor
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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, gelecek hafta oynanacak Akhisar sınavına farkı bir kadroyla çıkacak.

Başakşehir'in ardından son olarak Beşiktaş karşısında alınan farklı yenilgiyle hedefteki adam olan Tudor, sezon başında ıslıklanan Selçuk İnan'a ilk 11'de şans verecek.

BELHANDA'NIN YERİNE OYNAYACAK

Alınan bilgilere göre Tudor, derbide yokları oynayan Belhanda'yı kesip Selçuk İnan'ı 11'e monte etmeyi planlıyor.

Linnes'e yeniden forma verip Denayer'i kulübeye çekmesi beklenen Tudor'un idman temposunu da artıracağı öğrenildi.

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