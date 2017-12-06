Galatasaray'da Selçuk ve Linnes 11'e dönüyor

Beşiktaş, grubunu lider olarak tamamlasa da, temsilcimizi son 16'da birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

Dün akşam düzenlenen baloda bir araya gelen Dursun Özbek ile Igor Tudor'un, derbiyi çabuk atlattıkları ve oldukça neşeli oldukları görüldü.

Dursun Özbek ile Tudor bir araya geldi

Şanlıurfaspor'un genç oyuncusu Mertcan Çam'ın ağabeyi Yiğit Çam, kardeşinin kulüp başkanı tarafından darp edildiğini iddia etti.

Igor Tudor'un, Akhisarspor maçında Belhanda ve Denayer'i keserek Selçuk İnan ile Linnes'i oynatacağı öğrenildi.

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Ndiaye ve Fernando skora katkı yapamadı

Galatasaray'da 25 milyon euroya mal olan Ndiaye ve Fernando, 14 haftası geride kalan ligde henüz gol ya da asist üretemedi.