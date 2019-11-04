1 Schumacher - Hamilton kıyaslaması Formula 1'de ABD Grand Prix'ini ikinci sırada tamamlayan Lewis Hamilton, 6. kez dünya şampiyonu oldu. İngiliz pilot, efsane Schumacher'in 1 şampiyonluk gerisinde yer alıyor.

2 Galatasaray'da Şener'in durumu belli oldu Galatasaray'da, sakat oyuncuların durumu netlik kazandı. Şener Özbayraklı'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, Falcao'nun ise Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

3 Fenerbahçe direklere takılıyor Kayserispor'a 1-0 yenilerek 17 puanda kalan Fenerbahçe, bu sezon direkleri geçemiyor. Sarı-lacivertlilerin 10 haftada, 10 topu direkten döndü.

4 MHK, VAR eleştirilerine cevap verdi Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında yaşanan tartışmaları pozisyonların ardından bir açıklama yapan MHK, VAR'ın sadece "bariz hakem hatalarında" devreye girdiğini belirtti.

5 Abdullah Avcı'nın zirve hesabı Beşiktaş'ın deneyimli hocası Abdullah Avcı, ligin ilk yarısında kalan 7 maçtan 19 puan çıkararak devre arasına lider girmeyi planlıyor.

6 Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal başarısız Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Kayserispor maçı sonrası istatistiklerden bahseden Ersun Yanal'ı sert bir dille eleştirdi.

7 Abdullah Avcı'dan şişe tekmeleyen Ljajic'e: Sakin ol Abdullah Avcı, Antalyaspor maçında oyundan çıktıktan sonra su şişelerini tekmeleyen Adem Ljajic'i uyardı.

8 İtalya'da Balotelli'ye ırkçılık yaptılar İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanan Hellas Verona-Brescia maçında ev sahibi ekibin taraftarları, Balotelli'ye ırkçı söylemlerde bulundu. İtalyan futbolcu adeta çıldırdı.

9 Avrupa'da milli futbolcularımızla gururlandık Avrupa'da top koşturan milli futbolcularımız, bu hafta gösterdikleri performansla göğsümüzü kabarttı. Cenk, Çağlar, Ozan ve Enes gol atarken; Yusuf ve Kaan asist yaptı.