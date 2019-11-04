Galatasaray'da Şener'in durumu belli oldu

Sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Şener'den geldi.
Çaykur Rizespor maçında arka adalesinden sakatlanan Şener Özbayraklı'nın, aralıkta deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı vurgulandı.
EN AZ 6 HAFTA YOK
Tecrübeli futbolcunun, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
FALCAO BAŞAKŞEHİR MAÇINA YETİŞİYOR
Öte yandan, Galatasaray'ın bir diğer sakat oyuncusu Falcao ise tedavi için İspanya'ya gidecek.
Oyuncunun, milli ara sonrası 22 Kasım'da oynanacak Başakşehir maçında oynayabileceği öğrenildi.
Öte yandan dünü istirahatle geçiren Galatasaray, çarşamba günkü Real Madrid maçının İstanbul hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, salı günü 11.00'de İspanya'ya uçacak.
EMRE AKBABA OCAKTA DÖNÜYOR
Sarı-kırmızılı futbolcuların sakatlık durumlarıyla ilgili kulüp doktoru Yener İnce'den, bir açıklama geldi.
Yener İnce'nin açıklamaları şu şekilde:
"Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek.
Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek.
Emre Akbaba'nın ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz."