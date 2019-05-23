Galatasaray'da Şener ve Okay sesleri

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da gündem artık yapılacak transferler.

Babel'le her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, orta saha ve sağ bek bölgeleri için de çalışmalara başladı.

ŞENER ÇOK İSTİYOR

Mariano'yu satmayı planlayan yönetimin, Sivassporlu Douglas dışında Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı'yla da ilgilendiği ortaya çıktı.

Kanarya'da umduğunu bulamayan Şener'in Galatasaray'a gelmeyi çok istediği belirtildi.

OKAY'IN HAYALİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Aslan'ın bir diğer hedefi ise Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu.

Stoke City'ye geri gönecek olan Ndiaye'nin yerine transfer yapılmasını talep eden teknik direktör Fatih Terim'in, milli takımdan öğrencisi Okay'ı mutlaka kadroda görmek istediği öğrenildi.

Celta Vigo'da kümede kalma savaşı veren Okay ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'a gelmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan İspanyol ekibine transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.