Galatasaray'da Serdar Aziz idmana çıkmadı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SERDAR AZİZ'İN TEDAVİSİ

Mariano, tedavisinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

Serdar Aziz’in tedavisine devam edildi. Galatasaray'ın bugünkü antrenmanını Karaçay Gençlik Spor Kulübü’nün genç oyuncuları da takip etti. NEF, Osmaniye’nin Karaçay Mahallesi’ndeki sekiz gencin madde bağımlılığıyla mücadele etmek ve bölgedeki çocuklara umut olmak için, “Umudun Takımı” sloganıyla kurulan Karaçay Gençlik Spor’a sponsor olduğunu 23 Nisan’ a özel bir duyuruyla açıklamıştı.