Galatasaray'da sezonun yıldızı Feghouli

Galatasaray'a 2017 yaz transfer döneminde gelen Cezayirli yıldız geçen sezon beklentilerin altında kalsa da bu yıl tam anlamıyla patlama yaptı.

40 maçta 13 gol 7 asistlik performans sergileyen Feghouli, şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.

SEZONUN İLK BÖLÜMÜNDE YEDEK BEKLEDİ

Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, ligin ilk 11 haftalık diliminde Feghouli'ye neredeyse hiç şans vermedi.

Oyuna sonradan giren ve çok az süre alan 30 yaşındaki futbolcu, fizik olarak kendini topladı ve 12. haftadan itibaren aldığı formayı bırakmadı.

TERİM GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Galatasaray devre arasında Ozan Kabak'ı 11 milyon euro, Rodrigues'i ise 9 milyon euroya sattı. Ocak ayının gözde isimlerinden biri olan Feghouli için Suudi Arabistan ekipleri devreye girdi. Ancak Terim, "Sana ihtiyacım var" diyerek yıldız ismin gitmesine izin vermedi.

Feghouli, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Ligin ikinci yarısında yükselen form grafiğini skora da yansıtan Feghouli, Bursaspor, Rizespor ve Başakşehir'e attığı kritik gollerle şampiyonlukta kilit rol oynadı.

Süper Lig’de Galatasaray'a 9 gol 6 asistlik katkı yapan yıldız kanat oyuncusu, Türkiye Kupası’nda 3, Şampiyonlar Ligi’nde ise 1 gol attı.